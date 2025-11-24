Contraffazione di giocattoli maxisequestro in un negozio di Cecina
CECINA – Giro di vite a Cecina contro la contraffazione di giocattoli. Il blitz della Guardia di Finanza permette di risaliere anche al grossista e scatta il maxisequestro. I finanzieri della compagnia di Cecina, nell’ambito di attività d’istituto volte alla tutela della sicurezza dei prodotti, al contrasto della contraffazione e dei segni distintivi, hanno sequestrato oltre 8mila giocattoli contraffatti, di cui oltre 2mila dei famosi e costosi peluche Labubu. Nel mondo del gioco e della moda, i peluche Labubu sono ormai diventati una vera tendenza, tanto da aver generato un mercato di nicchia in cui i veri, unici, originali pupazzi sono rarissimi da trovare in negozi fisici e online solo su siti certificati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Approfondisci con queste news
I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, grazie a una capillare attività investigativa condotta nel settore della lotta alla contraffazione hanno sequestrato oltre 10.000 Labubu (di cui 3.000 presso un negozio di giocattoli all’interno di un noto centro com - facebook.com Vai su Facebook
Contraffazione di giocattoli, maxisequestro in un negozio di Cecina - Il blitz della Guardia di Finanza permette di risaliere anche al grossista e scatta il maxisequestro. msn.com scrive
Livorno, Labubu contraffatti: le immagini del maxi sequestro a Cecina e Pisa - (LaPresse) I finanzieri della compagnia di Cecina (Livorno), nell'ambito di attività volte alla tutela della sicurezza dei prodotti, al ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Sequestrati 8mila giocattoli contraffatti nel Livornese - Oltre 8mila giocattoli contraffatti, tra cui più di 2mila peluche Labubu, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cecina nell’ambito di ... Da gonews.it