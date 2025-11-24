Contraffazione di giocattoli maxisequestro in un negozio di Cecina

CECINA – Giro di vite a Cecina contro la contraffazione di giocattoli. Il blitz della Guardia di Finanza permette di risaliere anche al grossista e scatta il maxisequestro. I finanzieri della compagnia di Cecina, nell’ambito di attività d’istituto volte alla tutela della sicurezza dei prodotti, al contrasto della contraffazione e dei segni distintivi, hanno sequestrato oltre 8mila giocattoli contraffatti, di cui oltre 2mila dei famosi e costosi peluche Labubu. Nel mondo del gioco e della moda, i peluche Labubu sono ormai diventati una vera tendenza, tanto da aver generato un mercato di nicchia in cui i veri, unici, originali pupazzi sono rarissimi da trovare in negozi fisici e online solo su siti certificati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it