Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Causa febbre, Federico Gatti è assente dai convocati di BodoGlimt Juve (oltre ai soliti Bremer, Rugani e Pinsoglio). Ecco la probabile formazione dei bianconeri: (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz, Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: Gatti salta il Bodo/Glimt, le possibili scelte di Spalletti