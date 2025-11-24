Conte suona la carica | Servirà una grande gara Dedicare una vittoria a Maradona sarebbe speciale

Anteprima24.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della delicatissima sfida di Champions League contro il Qarabag, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa toccando tutti i temi più caldi: dalla forza degli avversari al momento del Napoli, passando per gli infortuni e per l’anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona. Un appuntamento carico di significati, sportivi ed emotivi, che può indirizzare il percorso europeo degli azzurri. Conte non fa l’errore di sottovalutare il Qarabag, anzi. Il tecnico azzurro elogia apertamente il percorso degli azeri: “È la squadra rivelazione della Champions: hanno ottenuto risultati importanti su campi difficili e hanno sfiorato la vittoria col Chelsea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

conte suona la carica servir224 una grande gara dedicare una vittoria a maradona sarebbe speciale

© Anteprima24.it - Conte suona la carica: “Servirà una grande gara. Dedicare una vittoria a Maradona sarebbe speciale”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli a Roma per tentare l'allungo: Conte suona la carica, Ranieri cerca lo sgambetto - "Non dobbiamo buttare fumo negli occhi, Kvara a detta di tutti è un giocatore molto importante - Si legge su sportmediaset.mediaset.it

conte suona carica servir224Napoli, Conte suona la carica, ma non basta: futuro ancora in bilico - Nonostante i tentativi di Conte di suonare la carica dopo la disfatta contro il Bologna, i dubbi legati alla sua permanenza rimangono. newsmondo.it scrive

Napoli, Conte suona la carica: “Armiamoci e combattiamo. Lukaku perdita importante, ma no agli alibi” - Sull’infortunio di Lukaku: “Si tratta di un infortunio importante per un calciatore che aveva un peso specifico nella squadra. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Suona Carica Servir224