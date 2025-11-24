Conte | Sabato ho avuto risposte ma sarà anno complesso

Conte. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Qarabag, Antonio Conte ha parlato a Sky Sport mostrando entusiasmo e determinazione. Il Napoli affronterà domani sera al Maradona la quinta giornata della fase a gironi, e l’allenatore azzurro sottolinea come sia fondamentale arrivare con la giusta energia: “ Quella di sabato è stata una buona partita con buone risposte. Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Adesso ci sono da recuperare energie e bisognerà preparare la partita “, ha spiegato, ricordando l’importanza del dispendio fisico affrontato nell’ultimo impegno di campionato. Conte ha posto l’accento sulla necessità di affrontare la gara con intensità e concentrazione massima: “ Domani contro il Qarabag servirà intensità: è la squadra rivelazione della Champions League. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Argomenti simili trattati di recente

DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 22 novembre: Conte stravolge il Napoli LIVE Vai su X

Questo sabato 22 novembre in via Conte Rosso - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno: "Il gruppo ha sempre avuto fiducia in Conte e viceversa” - Il Napoli ha voltato pagina con la vittoria contro l’Atalanta, ma non vuole fermarsi. Segnala msn.com

Lang a Dazn: "Ho avuto un inizio complicato, ma ora sono felice! Su Conte..." - Noa Lang, esterno offensivo del Napoli, ha trovato il primo gol in Serie A nel match contro l'Atalanta, al termine del quale è intervenuto al microfono di DAZN: "Sono davvero ... Da tuttonapoli.net

Pagina 1 | Conte: "Ho avuto risposte da uomini veri. Lukaku? Non so quando potrà rientrare" - È un Antonio Conte comunque soddisfatto del suo Napoli quello che si presenta ai microfoni delle tv e in conferenza stampa dopo il pari senza reti contro il Como al Maradona nel match valido ... Come scrive corrieredellosport.it