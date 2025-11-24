Conte: sappiamo benissimo che è una squadra con tanti stranieri, ma integrati molto bene, ritmi alti e qualità. Alla vigilia della gara di Champions League contro il Qarabag, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: Partita decisiva contro un Qarabag che non ha i nomi, ma ha i punti. Quanta energia ha visto Conte? Giocherete anche per Maradona?. “Sicuramente, è l’anniversario della scomparsa di Maradona, sappiamo tutti cosa rappresenta per Napoli, sicuramente sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria, qualcosa di importante. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Conte: “Qarabag? Match decisivo contro una squadra che non ha i nomi, ma ha i punti!”