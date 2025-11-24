Il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia della sfida col Qarabag. "Domani è l'anniversario della scomparsa di Diego - ha detto - sarebbe bello dedicargli una vittoria". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Conte: "Posso controllare i calciatori, ma non gli infortuni. Vogliamo vincere per Maradona"