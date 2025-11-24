Conte | Fico è il nuovo presidente non saltellano più
ROMA – “Il nostro Roberto Fico è il nuovo Presidente della Campania. Non saltellano più. Abbiamo vinto ascoltando i bisogni delle persone, delle famiglie in difficoltà, dei lavoratori, delle imprese”. E’ quanto scrive sui suoi canali social il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte (foto). “Ha perso chi di fronte alle difficoltà degli italiani saltella e oggi cade rovinosamente. Fico ha battuto sonoramente un candidato di Fratelli d’Italia, un esponente del Governo Meloni, senza mischiarsi a una lotta nel fango”, conclude Conte. Ricordiamo che Roberto Fico è stato parlamentare del M5s e presidente della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Regionali, i risultati. Giuseppe Conte esulta per Fico: "Sardegna e Campania, doppietta storica per il M5S" - facebook.com Vai su Facebook
Abbraccio di Conte e Fico al comizio di Napoli per le regionali della Campania Vai su X
Conte, Fico è il nuovo presidente, non saltellano più - Abbiamo vinto ascoltando i bisogni delle persone, delle famiglie in difficoltà, dei lavoratori ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Campania, il nuovo presidente Roberto Fico: «Voglio essere la voce di chi non ha voce» - Roberto Fico, futuro presidente della Campania, è arrivato alla sede del quartiere generale del suo comitato elettorale, a Napoli, assieme al presidente del Movimento 5 ... Da ilmattino.it
Conte esulta: “Fico è il nuovo presidente della Campania. Non saltellano più” - “Il nostro Roberto Fico è il nuovo Presidente della Campania. Come scrive blitzquotidiano.it