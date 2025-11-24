Conte e Schlein a Napoli per festeggiare | Il Governo qui ha fallito |VIDEO

Esultano anche Elly Schlein e Giuseppe Conte per la vittoria di Roberto Fico in Campania. Una vittoria che per Movimento 5 Stelle e Partito democratico può rappresentare anche un punto di partenza per il percorso del campo largo progressista che nel 2027 sfiderà Giorgia Meloni. "Gli elettori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

