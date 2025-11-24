Conte e l’emergenza infortuni | Più che di difesa a tre parlerei di centrocampo a due

Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Qarabag, ha parlato dei sistemi di gioco cambiati nella partita di sabato contro l’Atalanta, dove il Napoli ha ritrovato la vittoria. Le parole di Conte sulla difesa a tre e il centrocampo a due. Il tecnico ha specificato, in una domanda sulla difesa a tre: « La svolta sulla difesa a tre è figlia dell’emergenza, ma più che altro il centrocampo a due per avere un’alternativa in panchina come Elmas anche se non è proprio il suo ruolo. Più che parlare di difesa a tre, parlerei del centrocampo a due. Bisogna continuare a fare di necessità virtù cercando di presentare sempre una squadra organizzata, non basta cambiare i numeri, ma devi lavorarci e metterli nelle migliori condizioni, poi si può difendere con un sistema e attaccare con un altro ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

