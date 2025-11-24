Conte cambia il Napoli | un azzurro torna in campo contro il Qarabag

Spazionapoli.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo convincente contro l’Atalanta, è tempo di spostare l’attenzione al delicato incontro che attende gli azzurri domani sera. Al Maradona, infatti, arriva un Qarabag difficile d’affrontare come dimostrano i 7 punti raccolti contro avversari del calibro di Benfica e Chelsea. Per questo Conte valuta gli undici migliori da schierare, in un match da non sbagliare. E tra questi c’è sicuramente Matteo Politano. Politano torna titolare: scelto lui a destra. Conte gli ha concesso 68 minuti di riposo contro l’Atalanta, dato il grosso dispendio energetico di Politano con la Nazionale. Ma contro il Qarabag c’è spazio per poco turnover. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

conte cambia il napoli un azzurro torna in campo contro il qarabag

© Spazionapoli.it - Conte cambia il Napoli: un azzurro torna in campo contro il Qarabag

News recenti che potrebbero piacerti

conte cambia napoli azzurroLa svolta tattica di Conte paga: il Napoli batte l'Atalanta con le firme di Neres e Lang - Qualcuno dirà che le parole di Conte post Bologna hanno dato la scossa al Napoli, ... Scrive napolitoday.it

conte cambia napoli azzurroRilancio azzurro con i cambi di Conte. Il Mattino in prima pagina sul Napoli: "La svolta" - Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra anche sul Napoli. Riporta tuttomercatoweb.com

conte cambia napoli azzurroNapoli, Conte riabbraccia lo spogliatoio: rinascita con i “dimenticati” e rivoluzione tattica - Il Napoli batte l’Atalanta, ritrova serenità e cancella, almeno in apparenza, due settimane vissute sul filo del rasoio. Segnala gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Cambia Napoli Azzurro