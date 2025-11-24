Dopo il successo convincente contro l’Atalanta, è tempo di spostare l’attenzione al delicato incontro che attende gli azzurri domani sera. Al Maradona, infatti, arriva un Qarabag difficile d’affrontare come dimostrano i 7 punti raccolti contro avversari del calibro di Benfica e Chelsea. Per questo Conte valuta gli undici migliori da schierare, in un match da non sbagliare. E tra questi c’è sicuramente Matteo Politano. Politano torna titolare: scelto lui a destra. Conte gli ha concesso 68 minuti di riposo contro l’Atalanta, dato il grosso dispendio energetico di Politano con la Nazionale. Ma contro il Qarabag c’è spazio per poco turnover. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte cambia il Napoli: un azzurro torna in campo contro il Qarabag