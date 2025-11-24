Conte cambia il Napoli | un azzurro torna in campo contro il Qarabag
Dopo il successo convincente contro l’Atalanta, è tempo di spostare l’attenzione al delicato incontro che attende gli azzurri domani sera. Al Maradona, infatti, arriva un Qarabag difficile d’affrontare come dimostrano i 7 punti raccolti contro avversari del calibro di Benfica e Chelsea. Per questo Conte valuta gli undici migliori da schierare, in un match da non sbagliare. E tra questi c’è sicuramente Matteo Politano. Politano torna titolare: scelto lui a destra. Conte gli ha concesso 68 minuti di riposo contro l’Atalanta, dato il grosso dispendio energetico di Politano con la Nazionale. Ma contro il Qarabag c’è spazio per poco turnover. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ai calciatori è piaciuta la scelta di Conte di cambiare modulo tattico. Neres e Lang hanno segnato i gol vittoria, anche Beukema è stato tra i migliori. - facebook.com Vai su Facebook
PAGELLE E TABELLINO #NapoliAtalanta 3-1: Conte cambia e vince, #Neres e #NoaLang scatenati ? @zullotwit Vai su X
La svolta tattica di Conte paga: il Napoli batte l'Atalanta con le firme di Neres e Lang - Qualcuno dirà che le parole di Conte post Bologna hanno dato la scossa al Napoli, ... Scrive napolitoday.it
Rilancio azzurro con i cambi di Conte. Il Mattino in prima pagina sul Napoli: "La svolta" - Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra anche sul Napoli. Riporta tuttomercatoweb.com
Napoli, Conte riabbraccia lo spogliatoio: rinascita con i “dimenticati” e rivoluzione tattica - Il Napoli batte l’Atalanta, ritrova serenità e cancella, almeno in apparenza, due settimane vissute sul filo del rasoio. Segnala gonfialarete.com