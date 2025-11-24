Conte Arriviamo alla sfida col Qarabag con le giuste energie

Ilgiornaleditalia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Domani è l'anniversario della scomparsa di Maradona, sarebbe bello dedicargli una vittoria". NAPOLI - "Sicuramente arriviamo all'appuntamento di Champions con le giuste energie. La partita di sabato ha dato buone risposte. Contro l'Atalanta non era semplice e abbiamo fatto bene. Adesso dobbiamo rec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Conte "Arriviamo alla sfida col Qarabag con le giuste energie"

© Ilgiornaleditalia.it - Conte "Arriviamo alla sfida col Qarabag con le giuste energie"

