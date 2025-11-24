Conte | annuncio su Lukaku in conferenza poi le parole sulle condizioni di Hojlund e Rrahmani

24 nov 2025

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Napoli – Qarabag, match di UEFA Champions League valido per la quinta giornata di League Phase in programma per martedì sera. Napoli – Qarabag: le parole di Conte. Queste le parole del tecnico azzurro, rilasciate in conferenza stampa: “Sicuramente domani è l’anniversario della morte di Diego, quindi sappiamo tutti quanti quanto ha rappresentato e cosa rappresenta. Sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria. Sicuramente il Qarabag può essere considerata la sorpresa della Champions: sappiamo bene che è una squadra dove ci sono tanti stranieri ma integrati molto bene. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

