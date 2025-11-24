Consiglio comunale il centrodestra protesta | No bavaglio
Il Consiglio comunale di Udine ha rifiutato la proposta del capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Onorio Vidoni, di anticipare l'ottavo punto dell'ordine del giorno previsto per la seduta di oggi, che riguardava la discussione sugli scontri tra alcuni manifestanti pro-Palestina e le forze. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I termosifoni non funzionano, scuole chiuse e scoppia la polemica in Consiglio comunale - facebook.com Vai su Facebook
Bilancio, il centrodestra contro la giunta Salis: “Ancora nuove tasse, siamo sconcertati” - E che non si provi a scaricare la responsabilità sull'amministrazione precedente" ... Riporta msn.com
Bottiglie dell'olio consegnate a Salis in consiglio comunale, l'ira del campo largo: "Basta scenette, vogliamo lavorare" - La Lega, in consiglio comunale, ha consegnato due bottiglie vuote dell'olio alla sindaca: "L'olio esausto non va nelle bottiglie dello champagne" in riferimento a un video postato da Salis sui social ... Come scrive genovatoday.it
Scontro sull’aumento Imu a Genova, il centrodestra lascia il Consiglio comunale: “Misura grave, la maggioranza ha rifiutato il confronto in aula” - Genova – Bagarre all'inizio della seduta di Consiglio comunale, con il centrodestra che ha abbandonato l'aula in segno di protesta per il rifiuto della maggioranza di discutere oggi l'assestamento di ... Secondo ilsecoloxix.it