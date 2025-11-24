Consegnate dalla fondazione ' Marco Pizzinelli' 28 borse di studio a studenti degli istituti superiori cesenati
Aumenta il numero delle borse di studio assegnate dalla fondazione ‘Marco Pizzinelli’: il consiglio di amministrazione, infatti, ha deciso di destinarne tre per ognuno dei nove istituti superiori del territorio, portando così il loro numero complessivo a 27. In aggiunta, al miglior alunno del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Fondazione ‘Pizzinelli’, premiati 27 studenti - Sono state assegnate le borse di studio della Fondazione ‘Marco Pizzinelli’ destinate agli studenti più meritevoli delle scuole superiori del territorio. Si legge su ilrestodelcarlino.it