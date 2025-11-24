Conferenza stampa Thuram post Inter Milan | Gara seria loro hanno segnato nell’unico tiro in porta! Sono rientrato con la voglia di aiutare la squadra ecco cosa dovremmo fare

Internews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Conferenza stampa Thuram post Inter Milan: le parole dell’attaccante dei nerazzurri dopo la sconfitta rimediata nel derby. La conferenza stampa di Marcus Thuram al termine di Inter Milan: le sue parole. SUL MATCH – « Abbiamo fatto una gara seria, loro hanno fatto gol nellunico tiro in porta. Avevano il miglior portiere al mondo e in queste partite gli episodi contano. Domani guarderemo al video quello che è successo ». SCONTRI DIRETTI? – « Non so se è casualità, ma dobbiamo vedere cosa sbagliamo in queste partite per continuare a lavorare. Quando c’è densità nell’area, è più difficile, ma vale per tutti, non solo per l’Inter ». 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa thuram post inter milan gara seria loro hanno segnato nell8217unico tiro in porta sono rientrato con la voglia di aiutare la squadra ecco cosa dovremmo fare

© Internews24.com - Conferenza stampa Thuram post Inter Milan: «Gara seria, loro hanno segnato nell’unico tiro in porta! Sono rientrato con la voglia di aiutare la squadra, ecco cosa dovremmo fare»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

conferenza stampa thuram postInter, tra poco Marcus Thuram in conferenza stampa - L'Inter cade nel derby e fallisce l'aggancio alla vetta. tuttomercatoweb.com scrive

conferenza stampa thuram postInter-Milan, Chivu fa chiarezza su Thuram in conferenza stampa: “Vi dico come sta”, poi la risposta ad Allegri - Il tecnico nerazzurro si è soffermato sulle condizioni di Marcus Thuram. Lo riporta spaziointer.it

Inter, Thuram: “Gol Milan nell’unico tiro in porta. Hanno il miglior portiere al mondo” - Avevano il miglior portiere al mondo e in queste partite gli episodi contano. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Thuram Post