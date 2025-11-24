Conferenza stampa Thuram post Inter Milan | Gara seria loro hanno segnato nell’unico tiro in porta! Sono rientrato con la voglia di aiutare la squadra ecco cosa dovremmo fare

Inter News 24 Conferenza stampa Thuram post Inter Milan: le parole dell’attaccante dei nerazzurri dopo la sconfitta rimediata nel derby. La conferenza stampa di Marcus Thuram al termine di Inter Milan: le sue parole. SUL MATCH – « Abbiamo fatto una gara seria, loro hanno fatto gol nell’unico tiro in porta. Avevano il miglior portiere al mondo e in queste partite gli episodi contano. Domani guarderemo al video quello che è successo ». SCONTRI DIRETTI? – « Non so se è casualità, ma dobbiamo vedere cosa sbagliamo in queste partite per continuare a lavorare. Quando c’è densità nell’area, è più difficile, ma vale per tutti, non solo per l’Inter ». 🔗 Leggi su Internews24.com

