Conferenza stampa Chivu post Inter Milan | La reazione c’è stata ma dobbiamo migliorare Non mi va di parlare di mercato! Diouf? Avevamo bisogno di quel tipo di giocatore e in quel ruolo…

SUL MATCH – « Vince sempre quella che fa un gol in più e purtroppo è toccato a loro. Abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo cercato di essere dominanti e siamo stati bravi a mantenere equilibrio. Il calcio è questo: abbiamo subito gol alla prima ripartenza. Abbiamo cercato di raddrizzarla, ci è mancata lucidità e serenità nell'ultimo passaggio. La reazione c'è stata.

