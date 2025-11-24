Conclusa ad Astana ‘Silk Way Star’ l’Eurovision asiatico
(Adnkronos) – Gran finale, ieri sera, nella capitale del Kazakistan Astana, di 'Silk Way Star', primo grande concorso vocale asiatico. La competizione canora, che si potrebbe definire l'Eurovision asiatico, è stata vinta dalla cantante mongola Michelle Joseph, come riporta l'agenzia di stampa kazaka Qazinform. La manifestazione si propone di "promuovere il dialogo culturale tra i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Conclusa ad Astana 'Silk Way Star', l'Eurovision asiatico - Gran finale, ieri sera, nella capitale del Kazakistan Astana, di 'Silk Way Star', primo grande concorso vocale asiatico. Si legge su reggiotv.it