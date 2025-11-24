Con Berrettini e Cobolli la Davis parla romano E Gualtieri li invita in Campidoglio

Romatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Matteo e Flavio vi aspettiamo in Campidoglio per festeggiarvi”. Questo è l’invito del sindaco Gualtieri rivolto a Berrettini e Cobolli i due tennisti romani che hanno portato all’Italia la terza Coppa Davis consecutivo. Un risultato sensazionale per i due ragazzi cresciuti nei circoli della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

con berrettini e cobolli la davis parla romano e gualtieri li invita in campidoglio

© Romatoday.it - Con Berrettini e Cobolli la Davis parla romano. E Gualtieri li invita in Campidoglio

Leggi anche questi approfondimenti

berrettini cobolli davis parlaCon Berrettini e Cobolli la Davis parla romano. E Gualtieri li invita in Campidoglio - Un successo per la Capitale con i due cresciuti al Tennis Club Parioli e al Circolo Canottieri Aniene che sono stati ... Riporta romatoday.it

berrettini cobolli davis parlaMatteo Berrettini e Flavio Cobolli nel 2011, 14 anni prima di vincere insieme la Coppa Davis - I tennisti italiani Matteo Berrettini, 29 anni, e Flavio Cobolli, 23, sono stati i due protagonisti della terza vittoria consecutiva dell’Italia in Coppa Davis, il principale torneo per nazionali masc ... Lo riporta ilpost.it

berrettini cobolli davis parla“Coppa Nostra”, “Fiesta”, “La storia siamo noi”: come la stampa celebra la 3ª vittoria di fila in Davis dell’Italia con Berrettini e Cobolli - Il tennis la fa da padrone sulle prime pagine dei giornali sportivi di lunedì 24 novembre, lo storica tripletta dell'Italia di Matteo Berrett ... Come scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Berrettini Cobolli Davis Parla