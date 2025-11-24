Con Berrettini e Cobolli la Davis parla romano E Gualtieri li invita in Campidoglio

“Matteo e Flavio vi aspettiamo in Campidoglio per festeggiarvi”. Questo è l’invito del sindaco Gualtieri rivolto a Berrettini e Cobolli i due tennisti romani che hanno portato all’Italia la terza Coppa Davis consecutivo. Un risultato sensazionale per i due ragazzi cresciuti nei circoli della. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Con Berrettini e Cobolli la Davis parla romano. E Gualtieri li invita in Campidoglio

Leggi anche questi approfondimenti

Radio1 Rai. . #CoppaDavis Matteo #Berrettini e Flavio #Cobolli, i cavalieri che hanno fatto l'ultima impresa, sono cresciuti insieme. Di @giacomo.prioreschi #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

#Italia, #Berrettini prende in giro #Cobolli: "A Flaviè...". Che festa tra gag e risate in sala stampa Vai su X

Con Berrettini e Cobolli la Davis parla romano. E Gualtieri li invita in Campidoglio - Un successo per la Capitale con i due cresciuti al Tennis Club Parioli e al Circolo Canottieri Aniene che sono stati ... Riporta romatoday.it

Matteo Berrettini e Flavio Cobolli nel 2011, 14 anni prima di vincere insieme la Coppa Davis - I tennisti italiani Matteo Berrettini, 29 anni, e Flavio Cobolli, 23, sono stati i due protagonisti della terza vittoria consecutiva dell’Italia in Coppa Davis, il principale torneo per nazionali masc ... Lo riporta ilpost.it

“Coppa Nostra”, “Fiesta”, “La storia siamo noi”: come la stampa celebra la 3ª vittoria di fila in Davis dell’Italia con Berrettini e Cobolli - Il tennis la fa da padrone sulle prime pagine dei giornali sportivi di lunedì 24 novembre, lo storica tripletta dell'Italia di Matteo Berrett ... Come scrive eurosport.it