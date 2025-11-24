Comunicazione event industry italiana +12,2% e celebra a Roma la XXII edizione Bea Italia
Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Si è conclusa con successo la XXII edizione del Bea Italia all'interno della Live Communication Week, la grande kermesse internazionale targata Adc Group che per quattro giorni anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il Premio celebra l'eccellenza dell'industria degli eventi, che in Italia si conferma ancora una volta un asset strategico per lo sviluppo economico nazionale. Sessantaquattro le agenzie che hanno partecipato alla manifestazione con 317 iscrizioni totali. La giuria composta da aziende che ha decretato i vincitori era composta da oltre 60 top manager, confermando il carattere business-to- business del riconoscimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
