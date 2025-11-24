Comunicato Stampa | CRV - Presidente Consiglio Veneto Ciambetti | Astensionismo record | l' Aire pesa come due province
(Arv) Venezia, 24 novembre 2025 - "L'astensionismo? Prevedibile e previsto. Le cause? Tante, tantissime, compresa anche, come dico da anni, e statisticamente rilevante, l'anomalia evidente del numero di aventi diritto al voto ma residenti all'estero e iscritti all'Aire: ben 613.938 elettori, pari al 14,29 per cento dell'elettorato complessivo, in aumento di 134.533 unità rispetto al 2020. Se teniamo conto che gli elettori nella provincia di Belluno sono circa 177 mila, comprenderemo bene quanto pesino nel calcolo generale i 134.533 elettori iscritti all'Aire aventi il diritto al voto aumentati rispetto al 2020. 🔗 Leggi su Iltempo.it
