Compleanno Comolli | l’amministratore delegato della Juventus compie 53 anni! Gli auguri speciali del club bianconero nel giorno della sua festa

Compleanno Comolli: l'amministratore delegato della Juventus festeggia i suoi 53 anni! Gli auguri speciali del club bianconero in questo giorno. È un lunedì di festeggiamenti alla Continassa, ma anche di intenso lavoro in vista delle sfide decisive che attendono il club. Oggi, lunedì 24 novembre 2025, la Juventus celebra il compleanno del suo uomo forte: Damien Comolli. Il dirigente francese spegne 53 candeline, festeggiando il suo primo compleanno da quando ha varcato i cancelli della sede bianconera.

