Compagnoni sicuro | Tutti stanno etichettando David come un bidone ma io l’ho visto tante volte e posso dirvi che…

24 nov 2025

Compagnoni sicuro: «Tutti stanno etichettando David come un bidone, ma io l’ho visto tante volte e posso dirvi che.». Le parole del noto giornalista. Il  rendimento finora deludente  di  Jonathan David  alla  Juventus  continua a far discutere gli addetti ai lavori, con molti che hanno già etichettato l’attaccante canadese come un  flop. A intervenire sulla questione, difendendo le  qualità intrinseche  del giocatore, è stato  Maurizio Compagnoni, dagli studi di  Sky Sport. L’analisi definisce la situazione attuale di  David  come un  “mistero”. Il mistero David: irriconoscibile ma non un bidone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

