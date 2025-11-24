Il Como firma una vittoria memorabile al Grande Torino, travolgendo 5-1 la squadra di Baroni e centrando un successo che rilancia prepotentemente le ambizioni dei lariani. Una prestazione di grande personalità, costruita con ritmo, qualità e cinismo, che ha messo a nudo i limiti di un Torino mai realmente in partita. Serie A 24 Novembre 2025 - 18:30 Torino 1.41 xG 2.80 1 5 Como La gara si accende presto. La prima occasione è del Como: Morata, lasciato colpevolmente solo in area, spreca di testa a un metro dal palo. Poco dopo Paleari si supera due volte, opponendosi proprio allo spagnolo in mischia. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Como travolgente a Torino: 5-1 granata affondati, show di Addai