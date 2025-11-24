Como show Torino travolto 5-1 e profumo d' Europa
I lariani scavalcano in classifica la Juve e si portano al sesto posto TORINO - I fischi dell'Olimpico-Grande Torino fanno da cornice a una prestazione sconcertante dei granata, che vengono travolti dallo strepitoso Como di Cesc Fabregas. Finisce 5-1 per i lariani, che rilanciano i propri sogni d'Eu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
