Como incontenbile ne rifila 5 al Torino e sorpassa la Juve in classifica al sesto posto

Como subito aggressivo come sempre. La prima vera occasione del match capita infatti a Morata, apparso però molto nervoso e richiamato da Fabregas nel finale. Al 22’ è invece Zapata a trovarsi solo davanti a Butez, senza però riuscire a controllare al meglio il lancio di Asllani. Alla fine è il. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como incontenbile, ne rifila 5 al Torino e sorpassa la Juve in classifica al sesto posto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Da Nico Paz a Perrone: i 5 giocatori che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione - Due vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta per il Como, che dopo 6 giornate si ritrova ottavo in classifica con nove punti. Riporta gazzetta.it