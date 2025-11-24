Como fermato in piazza Volta con cocaina | 29enne già colpito da doppio daspo

Quicomo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2.30, una volante impegnata nel consueto controllo capillare del territorio ha notato un 29enne tunisino mentre attraversava piazza Volta. Il controllo dei documenti ha confermato che l’uomo, residente a Cadorago, era in regola. Ma la sua evidente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

