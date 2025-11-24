Como assalito con lo spray urticante per 25 euro e il telefonino

Como, 24 novembre 2025 – Lo hanno sorpreso alle spalle, lo hanno aggredito e lo hanno scaraventato a terra. Poi gli hanno spruzzato negli occhi e in bocca spray al peperoncino fino a quando non gli hanno svuotato in faccia l’intera bomboletta. Infine gli hanno strappato di tasca a forza il portafogli e il cellulare. Nel borsellino c’erano 25 euro appena. Vittima dell’aggressione a scopo di rapina, consumata l’altro giorno in centro a Como, è un cittadino di 58 anni dello Sri Lanka, che abita in città. Ad assalirlo sono stati due giovani, uno italiano, l’altro marocchino: Massimiliamo Livraghi Pineri, comasco di 22 anni, e Alaa Hamad Behairy Abdelgauawd Miktar, un 20enne magrebino, in Italia senza casa né permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, assalito con lo spray urticante per 25 euro e il telefonino

