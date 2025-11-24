Commercio abusivo di esplosivi a Givoletto sequestrati oltre 130 kg di fuochi d' artificio | 39enne nei guai
Oltre 130 kg di fuochi d'artificio sequestrati e un uomo denunciato a Givoletto per commercio abusivo di esplosivi dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Commercio abusivo di esplosivi a Givoletto, sequestrati oltre 130 kg di fuochi d'artificio: 39enne nei guai - Oltre 130 kg di fuochi d'artificio sequestrati e un uomo denunciato a Givoletto per commercio abusivo di esplosivi dalla Polizia di Stato. virgilio.it scrive
