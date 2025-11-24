Come impostare DNS privato su Android sicuro e veloce
Quando si naviga in rete, anche se si utilizzano siti protetti con il lucchetto (protocollo HTTPS), un elemento cruciale della nostra attività rimane spesso esposto: la risoluzione dei nomi di dominio. Il DNS (Domain Name System) è il servizio che traduce un indirizzo web come "navigaweb.net" nel corrispettivo indirizzo IP numerico, permettendo al telefono di sapere dove connettersi. Per impostazione predefinita, questa richiesta di "traduzione" viene gestita in chiaro dal nostro operatore di telefonia o dal gestore della rete Wi-Fi che stiamo utilizzando. In termini pratici, l'operatore può vedere ogni singola richiesta di dominio che il dispositivo invia, creando un registro dettagliato di tutti i siti che si visitano. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
