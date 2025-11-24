Colpo europeo del Como | 1-5 a Torino e sesto posto

Torino, 24 novembre 2025 - Anche il Como si candida definitivamente per la lotta alle coppe europee. I lariani passano di autorità all'Olimpico Grande Torino con un perentorio 1-5, propiziato dalla doppietta di Addai e rifinito con le marcature di Ramon, Paz e Baturina, e salgono al sesto posto in classifica con 21 punti, davanti alla Juventus e a meno tre da Inter e Bologna. Dominante la squadra di Fabregas che ha comandato la sfida contro un Toro spento e annacquato da un pressing asfissiante e continuativo, trovando una cinquina che conferma la brillante qualità del progetto dei fratelli Hartono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

