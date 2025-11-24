Colleferro 90 anni di Storia Musica e Comunità Molto seguito il concerto dell’Ensemble Butterfly – Giuseppe Pignatelli nella Chiesa di Santa Barbara
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 22 Novembre la Chiesa di Santa Barbara a Colleferro, era gremita di pubblico, per il L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? La biblioteca di Colleferro celebra i 90 anni della città con la mostra di Dorando Ferrari! ? La Cittadinanza è invitata all'inaugurazione della straordinaria mostra di Dorando Ferrari: "12 Opere per 12 Mesi: dipinti e sculture in ferro di un artista del '900"! - facebook.com Vai su Facebook
"#Colleferro" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Colleferro palcoscenico sotterraneo per l’Inferno di Dante ipogeo: lo spettacolo teatrale gratuito nei rifugi - Colleferro riapre i suoi rifugi antiaerei per accogliere una nuova edizione dell’“Inferno” di dante ipogeo, un’esperienza teatrale immersiva ispirata al celebre viaggio della Divina Commedia. Si legge su msn.com
"40 secondi", emozione e applausi a Colleferro all'anteprima del film su Willy Monteiro - Applausi, occhi lucidi e commozione a Colleferro per l'anteprima del film "40 secondi" che racconta la storia di Willy Monteiro. Segnala repubblica.it