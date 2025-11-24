Cobolli stordito dopo la Davis Berrettini lo sveglia | Stai a diventa' famoso Te ne accorgi o no?

Il siparietto dell'Italia in conferenza stampa è stato esilarante. Dopo l'incidente "dell'insalatiera" che si rompe durante la premiazione, la reazione dei tennisti alle domande dei giornalisti è uno show. 🔗 Leggi su Fanpage.it

All'inizio Flavio era stordito pe' aaaa maaaggicaaaaaaa capolista, poi si è ripreso Vai su X

Cobolli stordito dopo la Davis, Berrettini lo sveglia: “Stai a diventa’ famoso. Te ne accorgi o no?” - Dopo l’incidente “dell’insalatiera” che si rompe durante la premiazione, la reazione dei tennisti alle domande dei giornalisti è uno ... Secondo fanpage.it

Cobolli eroe di Coppa Davis, Italia ora ha 3 assi azzurri - Il trionfo azzurro di Bologna consacra Flavio Cobolli, protagonista assoluto delle Final Eight con Matteo Berrettini. Secondo adnkronos.com

Coppa Davis, Cobolli: "Vittoria per la mia famiglia e Bove" - L'emozione di Flavio Cobolli dopo la vittoria su Zizou Bergs: "Siamo un gruppo che mette tutto in campo, lottiamo uno per l'altro e stiamo provando a raggiungere il nostro sogno". Riporta sport.sky.it