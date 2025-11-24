Cobolli show | Noi come l' Italia nel 2006 | tutto il giorno alla Play
Dopo la vittoria contro Munar Flavio Cobolli dà spettacolo a Bologna, mandando il pubblico in delirio. Dal "Po Po Po Po Po Po Po" con Sonego e compagni, alle frasi che hanno scatenato l'ilarità del pubblico nella festa azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
