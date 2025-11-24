Cobolli show | Noi come l' Italia nel 2006 | tutto il giorno alla Play

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro Munar Flavio Cobolli dà spettacolo a Bologna, mandando il pubblico in delirio. Dal "Po Po Po Po Po Po Po" con Sonego e compagni, alle frasi che hanno scatenato l'ilarità del pubblico nella festa azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cobolli show noi come l italia nel 2006 tutto il giorno alla play

© Gazzetta.it - Cobolli show: "Noi come l'Italia nel 2006: tutto il giorno alla Play..."

Contenuti che potrebbero interessarti

cobolli show italia 2006Quarto mondiale per l’Italia, l’eroe Flavio Cobolli: “Ho provato a fare come i campioni del 2006, tutto il giorno alla PlayStation”. - Aho", scherza in romanesco cercando di parlare mentre i 10. Segnala dire.it

cobolli show italia 2006Flavio Cobolli vince la Coppa Davis e scherza: “Come i Campioni del Mondo 2006: tutto il giorno alla Playstation” - Flavio Cobolli è stato il grande mattatore nella finale della Coppa Davis 2025, inscenando una partita epica contro lo spagnolo Jaume Munar, dopo che ... Si legge su oasport.it

cobolli show italia 2006Cobolli decisivo in Davis: "Noi come gli Azzurri del 2006. Tutto il giorno alla playstation" - "Abbiamo provato a rifare come i campioni del mondo del 2006, tutto il giorno alla playstation", subito dopo il punto decisivo che ha regalato. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Cobolli Show Italia 2006