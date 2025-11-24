Cobolli eroe di Coppa Davis Italia ora ha 3 assi azzurri

(Adnkronos) – Da eroe della Coppa Davis a futuro top ten? Il trionfo azzurro di Bologna consacra Flavio Cobolli, protagonista assoluto delle Final Eight con Matteo Berrettini. Il 23enne, numero 22 del mondo, ha dato spettacolo in semifinale contro il Belgio e si è ripetuto in finale contro la Spagna. Due vittorie al cardiopalma per conquistare l’Insalatiera d’argento. E ora? Qual è l’obiettivo del romano, che ha vissuto la settimana più importante della carriera? L’Italia ha trovato la terza punta di diamante dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti? A leggere il futuro di Cobolli provvede Vincenzo Santopadre, amico di lunga data tanto che conosce Cobolli dal fonte battesimale (ne è il padrino, ed è amico da sempre del padre, Stefano). 🔗 Leggi su Seriea24.it

Altre letture consigliate

NON DITE A SPALLETTI CHE L’EROE DI COPPA DAVIS COBOLLI HA DETTO:NOI,TUTTO IL GIORNO ALLA PLAYSTATION Vai su X

Cobolli eroe di Coppa Davis, Italia ora ha 3 assi azzurri - facebook.com Vai su Facebook

Cobolli, il pallone e la racchetta. Terzino della Roma, eroe della Davis e pure social media manager - La storia del ragazzo cresciuto nel mito di Berrettini e che insieme a Matteo ha scritto una pagina indimenticabile del nostro tennis ... Come scrive panorama.it

Chi è Flavio Cobolli, l'eroe dell'Italia in Coppa Davis: ex giocatore della Roma, allenato dal padre. «Ho sognato tanto questo momento» - Numero 22 del mondo e di un anno più giovane di Sinner, Flavio è stato protagonista nella conquista della terza Insalatiera consecutiva: «All'inizio ero nervoso, tremavo un po'. Si legge su corriere.it

La prima Coppa Davis di Flavio Cobolli: un anno magico in azzurro col sogno Olimpico alle porte · Tennis - Si è allenato a Bologna con la maglia che avrebbe dovuto indossare a Parigi 2024, ma Flavio Cobolli ha raggiunto il primo successo con l'Italia in Coppa Davis e ora mira ad altro: "Le Olimpiadi sono u ... Segnala olympics.com