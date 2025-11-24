Clamoroso in Olanda | Van Der Poel non è il corridore dell' anno
Roma, 24 novembre 2025 - Vincere due Classiche Monumento, la Milano-Sanremo 2025 e la Parigi-Roubaix 2025, e una tappa al Tour de France 2025 ma non aggiudicarsi il premio di miglior corridore dell'anno in patria: è un po' il paradosso di quanto accaduto a Mathieu Van Der Poel, battuto da Harrie Lavreysen. Chi è Lavreysen, il corridore che in Olanda ha battuto Van Der Poel. La scelta presa dalla commissione dei Wielergala di Utrecht, più che penalizzante per il fuoriclasse dell' Alpecin-Deceuninck, sembra premiare la pista appannaggio della strada, perché Lavreysen è un autentico fenomeno dell'ovale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
"28 " Clamoroso sfogo di Noa Lang, il ct dell'Olanda svela le sue parole: Dopo il suo passaggio in Italia, il CT della Nazionale olandese Ronald Koeman ha provato a restare in contatto con il giocator - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso in Olanda: Van Der Poel non è il corridore dell'anno - Deceuninck viene preferito quello della pista Lavreysen: per lui quest'anno 2 ori agli Europei e ben 4 ai Mondiali ... Secondo sport.quotidiano.net