Clamoroso in Olanda | Van Der Poel non è il corridore dell' anno

Sport.quotidiano.net | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 novembre 2025 - Vincere due Classiche Monumento, la Milano-Sanremo 2025 e la Parigi-Roubaix 2025, e una tappa al Tour de France 2025 ma non aggiudicarsi il premio di miglior corridore dell'anno in patria: è un po' il paradosso di quanto accaduto a Mathieu Van Der Poel, battuto da Harrie Lavreysen.   Chi è Lavreysen, il corridore che in Olanda ha battuto Van Der Poel.   La scelta presa dalla commissione dei Wielergala di Utrecht, più che penalizzante per il fuoriclasse dell' Alpecin-Deceuninck, sembra premiare la pista appannaggio della strada, perché Lavreysen è un autentico fenomeno dell'ovale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

clamoroso in olanda van der poel non 232 il corridore dell anno

© Sport.quotidiano.net - Clamoroso in Olanda: Van Der Poel non è il corridore dell'anno

Contenuti che potrebbero interessarti

clamoroso olanda van derClamoroso in Olanda: Van Der Poel non è il corridore dell'anno - Deceuninck viene preferito quello della pista Lavreysen: per lui quest'anno 2 ori agli Europei e ben 4 ai Mondiali ... Secondo sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Clamoroso Olanda Van Der