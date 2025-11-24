Clamoroso all’Olimpia Milano | Messina si dimette squadra a Poeta
Il coach era sulla panchina biancorossa dal 2019, rimarrà come consigliere personale di Leo Dell'Orco. Poeta, che era già il successore scelto dal club, guiderà la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
LE PAGELLE DI ROM Le pagelle del clamoroso successo di Olimpia Milano sull'Olympiacos: Quinn Ellis è illegale, Tonut e Dunston pazzeschi - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso a Milano: sono scomparsi i giapponesi - La Milano che si vorrebbe inclusiva, quella simboleggiata dalla celebre foto del sindaco Beppe Sala con i calzini arcobaleno, è a un tratto meno inclusiva di quanto si vorrebbe non solo nei confronti ... Secondo huffingtonpost.it