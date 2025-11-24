Clamoroso all’Everton | Gueye espulso per aver picchiato il compagno di squadra Keane VIDEO

Clamoroso all’Everton: Gueye espulso per aver picchiato il compagno di squadra Keane In Premier League è accaduto un episodio di cui a memoria non abbiamo precedenti (ma ce n’è uno in Premier): un calciatore dell’Everton – Gueye – è stato espulso per aver picchiato in campo il proprio compagno di squadra, il difensore Keane. L’episodio surreale, da Oggi le comiche, è avvenuto nel corso di Manchester United-Everton, al 13esimo minuto. L’Everton è stato così costretto a disputare l’intera partita con un uomo in meno. Ecco cosa scrive il Times: Idrissa Gueye è stato espulso per aver schiaffeggiato il suo compagno di squadra Michael Keane solo 13 minuti nella partita di Premier League dell’Everton con il Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

