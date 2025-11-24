CityComfort Pigiama Intero Bambini – Pigiami Interi in Pile Mimetico – idea regalo inter
Si avvicina un compleanno e siete alla ricerca di una idea regalo inter? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: PIGIAMONE COSTUME MILITARE BAMBINO Il pigiamone intero camouflage con cappuccio, maniche lunghe e polsini alle caviglie è realizzato in caldissimo pile e disponibile in più colori. TANTI COLORI DISPONIBILI Il pigiama bambino invernale intero è disponibile in più colori in stile mimetico. Scegli tuo prima di procedere all’ordine. TAGLIE DISPONIBILI Questi pigiami interi bambini sono disponibili nelle taglie: 7-8 anni, 9-10 anni, 11-12 anni e 13-14 anni. MORBIDO E CALDO Questi pigiami invernali bimbo sono realizzati in pile di alta qualità: delicato sulla pelle, leggero e caldo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
