Cirielli dopo la sconfitta in Campania | Risultato raddoppiato ma ha vinto la continuità
Nonostante la netta sconfitta del centrodestra alle regionali in Campania, Edmondo Cirielli rivendica la crescita di Fratelli d’Italia e invita a leggere il voto in chiave amministrativa più che politica. Nel corso della conferenza stampa nel suo comitato elettorale, il vice ministro degli Esteri ha commentato così l’esito del voto: “Avremmo voluto fare meglio. Il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
