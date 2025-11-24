Cirielli | A Napoli abbiamo un distacco di 25 punti evidentemente è una città di centrosinistra

Napolitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se avessimo vinto nella città di Napoli, avemmo vinto le elezioni. Lì abbiamo un distacco di 25 punti, evidentemente Napoli è una città di centrosinistra”. Così il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli si è espresso commentato i risultati delle Regionali in Campania presso il suo comitato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

cirielli a napoli abbiamo un distacco di 25 punti evidentemente 232 una citt224 di centrosinistra

© Napolitoday.it - Cirielli: "A Napoli abbiamo un distacco di 25 punti, evidentemente è una città di centrosinistra"

Altre letture consigliate

cirielli napoli abbiamo distaccoCirielli: «Centrodestra raddoppia il consenso, al lavoro per costruire alternativa più credibile» - «Non l'ho sentito, non so se mi ha chiamato lui, devo controllare. Scrive ilroma.net

cirielli napoli abbiamo distaccoCirielli, 'avremmo voluto fare meglio, premiata continuità' - Prendiamo atto che rispetto alle ultime regionali abbiamo raddoppiato il risultato passando dal 18 al 37% ,almeno questo secondo le pr ... Come scrive ansa.it

cirielli napoli abbiamo distaccoRegionali in Campania, Mastella: «Meloni evita Napoli, Cirielli per voto disgiunto, si danno per spacciati» - «La destra dà per persa la Campania, sente puzza di bruciato e si considera spacciata. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Cirielli Napoli Abbiamo Distacco