Cinici e senza empatia | cosa ci dicono le frasi dei ragazzi accusati di aver accoltellato un 22enne in Corso Como

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque ragazzi sono stati arrestati dopo aver accoltellato un 22enne in Corso Como a Milano. Le intercettazioni e i messaggi che si sono inviati hanno mostrato assenza di empatia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cinici senza empatia cosaCinici e senza empatia: cosa ci dicono le frasi dei ragazzi accusati di aver accoltellato un 22enne in Corso Como - Cinque ragazzi sono stati arrestati dopo aver accoltellato un 22enne in Corso Como a Milano. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cinici Senza Empatia Cosa