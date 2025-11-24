Christmas Rock Firenze il 21 dicembre un concerto benefico con i big del rock italiano

FIRENZE – Il concerto Christmas Rock Firenze porterà sul palco del teatro Puccini alcuni tra i più noti musicisti della scena italiana e internazionale, per una serata dedicata alla solidarietà e al sostegno di iniziative sociali in Brasile, Senegal e Guinea Bissau. L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre 2025 alle 21, con un cast di livello assoluto e un programma costruito all’insegna della musica dal vivo e dell’impegno civile. Sul palco saliranno protagonisti di primo piano del rock e della musica d’autore. Tra loro Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi e già al fianco di artisti internazionali come Alice Cooper; Giuseppe Scarpato, musicista e arrangiatore di Edoardo Bennato; e Federico Poggipollini, da anni punto di riferimento nelle tournée di Ligabue. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it