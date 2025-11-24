' Christmas Musical' un viaggio nell' America degli anni ' 50 fino al Natale

Milanotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 6 dicembre l’Auditorium di Milano ospita ‘Christmas in Musical’, il nuovo spettacolo degli Alti & Bassi insieme all’Orchestra Sinfonica di Milano. Lo spettacolo è un vero viaggio musicale che attraversa l’anima dell’America per arrivare al cuore del Natale.I magici ritmi degli anni '50Dai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

christmas musical un viaggio nell america degli anni 50 fino al natale

© Milanotoday.it - 'Christmas Musical', un viaggio nell'America degli anni '50 fino al Natale

Altri contenuti sullo stesso argomento

christmas musical viaggio nellIl Natale di Dickens prende vita a Sassari - “A Christmas Carol” non è solo una storia di redenzione personale, ma diventa un’occasione per riflettere: la Vigilia di Natale si trasforma in un momento di introspezione e di presa di coscienza, un ... Segnala unionesarda.it

christmas musical viaggio nellChristmas in Musical: Alti & Bassi in concerto con l’Orchestra Sinfonica di Milano - Pops - 00, l’ Auditorium di Milano (largo Mahler) ospita Christmas in Musical il nuovo spettacolo degli Alti & Bassi insieme all’ Orchestra Sinfonica di Milano: un viaggio ... Riporta mentelocale.it

christmas musical viaggio nellChristmas Gospel Concert 2025, la magia del Natale torna a Napoli - Venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025, nella suggestiva Basilica di San Lorenzo Maggiore, nel cuore del centro storico di Napoli, uno straordinario concerto gospel per celebrare la magia ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Christmas Musical Viaggio Nell