Un altro episodio di violenza a Milano. Un cittadino straniero che aveva appena commesso un furto è stato inseguito e poi brutalmente pestato: adesso si trova ricoverato in ospedale, dove sarebbe in pericolo di vita. Gli autori del pestaggio sono la vittima del furto, un ragazzo ucraino di 19 anni, e un'altra persona. Stando a quanto riferito dagli inquirenti incaricati di seguire il caso, il fatto si è verificato nella serata di domenica in un luogo molto "caldo" di Milano, ossia quello della zona che circonda la Stazione Centrale. Più volte sono stati lanciati appelli e richieste di intervento, ma i fatti appena accaduti chiariscono senza possibilità di dubbio quanto ancora grave sia la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Choc a Milano: un 19enne ucraino insegue il ladro e lo riduce in fin di vita

