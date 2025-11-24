Chivu | Su 12 giornate 4 sconfitte sono troppe Lautaro? Che c' è non posso fare cambi?

Il tecnico dell'Inter analizza il ko nel derby e si sofferma sulla scelta di sostituire il capitano nerazzurro dopo 64': "Lautaro sta bene, è stata una mia decisione. Bisogna percepire di più il pericolo ma la classifica è corta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "Su 12 giornate, 4 sconfitte sono troppe. Lautaro? Che c'è, non posso fare cambi?"

