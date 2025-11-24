Chivu Inter c’è un difetto strutturale da correggere | emerge questa convinzione

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Il giorno dopo il derby di Milano, Libero analizza nel dettaglio la sfida che ha visto il Milan prevalere sull’Inter grazie a un gol di Pulisic. Nonostante le tante occasioni create dai nerazzurri, alla fine è stato il portiere rossonero Maignan a fare la differenza, con due interventi superlativi e un rigore parato a uno dei migliori calciatori dell’Inter, Calhanoglu. La chiave della partita, come sottolinea il quotidiano, è stata proprio la sottile differenza tra le due porte: quella difesa da Maignan, blindata dalle sue parate decisive, e quella di Sommer, che quest’anno ha mostrato più vulnerabilità. 🔗 Leggi su Internews24.com

