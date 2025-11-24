Chivu a Dazn | Mi prendo la prestazione ovvio che 4 sconfitte fanno male ma dobbiamo restare aggrappati! Vi spiego il cambio di Lautaro

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata nel derby di campionato contro il Milan. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Milan, derby di campionato valevole per il 12° turno di Serie A vinto dai rossoneri per 0 ad 1, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. AMAREZZA PER IL PRIMO TEMPO – « Non è solo quello che abbiamo creato, è la prestazione e l’attenzione. Non abbiamo subito ripartenza, sapendo che i 2 davanti ci avrebbero potuto mettere in difficoltà. L’unica volta che siamo andati con un lancio lungo, abbiamo preso gol. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Dazn: «Mi prendo la prestazione, ovvio che 4 sconfitte fanno male ma dobbiamo restare aggrappati! Vi spiego il cambio di Lautaro»

