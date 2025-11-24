Chiesti 20 anni di reclusione per l’ex capo ultrà della Curva Sud Luca Lucci
I pm della Dda hanno chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo ultrà della Curva Sud milanista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
, ` https://www.corrieredellacalabria.it/2025/11/24/narcotraffico-chiesti-20-anni-per-il-capo-ultra-del-milan-lucci/ - facebook.com Vai su Facebook
Auto con 145 chili di coca, chiesti 8 anni per portuale genovese Vai su X
Chiesti 20 anni per l’ex capo ultrà Luca Lucci: “Guidava un’organizzazione di narcotraffico internazionale” - La Dda di Milano ha chiesto 20 anni per l’ex capo ultrà Luca Lucci, accusato di guidare un vasto traffico di droga ... Scrive fanpage.it
Traffico di droga, chiesti 20 anni per l'ex capo ultrà del Milan Luca Lucci. Tra gli imputati anche Rosario Calabria ritenuto vicino alla cosca di 'ndrangheta dei Barbaro-Papalia - I pm della Dda di Milano Leonardo Lesti e Rosario Ferracane hanno chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Luca Lucci , ex capo ultrà della curva Sud ... Segnala gazzettadelsud.it
Chiesti 20 anni carcere per capo ultrà del Milan Luca Lucci - La Dda della procura di Milano ha chiesto di condannare a 20 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti pluriaggravata il leader della Curva Sud Milano, Luca Luc ... Scrive msn.com