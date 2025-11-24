Chiesti 20 anni di reclusione per l’ex capo ultrà della Curva Sud Luca Lucci

I pm della Dda hanno chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo ultrà della Curva Sud milanista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

