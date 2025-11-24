Chiedono a Nico Paz del metodo Fabregas a lui scappa una parolaccia | imbarazzo in diretta

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Paz dopo Torino-Como 1-5 svela il metodo Fabregas: pressione continua, pochi complimenti e tanta richiesta di migliorare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

chiedono nico paz metodoChiedono a Nico Paz del metodo Fabregas, a lui scappa una parolaccia: imbarazzo in diretta - 5 svela il metodo Fabregas: pressione continua, pochi complimenti e tanta richiesta di migliorare ... fanpage.it scrive

Non solo Paz, la favola Como tra metodo e investimenti - Il talento argentino è stato il grande protagonista dell'esordio in campionato dei lariani, autore di un assist al bacio e un gol capolavoro direttamente ... Scrive ansa.it

Nico, cose da...Paz e un futuro da campione. E il Como rifiuta 70 milioni dal Tottenham - Inizia col botto la stagione di Nico Paz che ieri ha steso la Lazio e ribadito come il Como di Fabregas faccia sul serio in un campionato ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Chiedono Nico Paz Metodo