Chiedono a Nico Paz del metodo Fabregas a lui scappa una parolaccia | imbarazzo in diretta

Nico Paz dopo Torino-Como 1-5 svela il metodo Fabregas: pressione continua, pochi complimenti e tanta richiesta di migliorare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

"SOCIETA AGRICOLA NORDIO S.S. DI NORDIO NICO E C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Il mondo di Nico e quello di zia Gela non potrebbero essere più lontani, ma sarà proprio dallo scontro tra questi due stili di vita che entrambi capiranno l'importanza di accettare gli altri per capire meglio anche se stessi. GIOIA MIA dall'11 dicembre al cinema! E - facebook.com Vai su Facebook

Chiedono a Nico Paz del metodo Fabregas, a lui scappa una parolaccia: imbarazzo in diretta - 5 svela il metodo Fabregas: pressione continua, pochi complimenti e tanta richiesta di migliorare ... fanpage.it scrive

Non solo Paz, la favola Como tra metodo e investimenti - Il talento argentino è stato il grande protagonista dell'esordio in campionato dei lariani, autore di un assist al bacio e un gol capolavoro direttamente ... Scrive ansa.it

Nico, cose da...Paz e un futuro da campione. E il Como rifiuta 70 milioni dal Tottenham - Inizia col botto la stagione di Nico Paz che ieri ha steso la Lazio e ribadito come il Como di Fabregas faccia sul serio in un campionato ... Da corrieredellosport.it