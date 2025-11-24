Chiamate moleste i primi dati del nuovo filtro anti-spoofing

Il 19 novembre è diventata operativa la seconda fase del filtro anti-spoofing, che prevede il blocco delle chiamate mobili dall'estero con numero italiano, escluse quelle provenienti dal telefono cellulare di clienti realmente in roaming in altre nazioni. La prima, con lo stop alle chiamate con numero italiano di rete fissa, era scattata il 19 agosto. I quattro principali gestori (Tim, Vodafone-Fastweb, WindTre, Iliad), come ha reso noto l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( Agcom ) evidenziando «un'ampia diffusione di tale pratica illegale», hanno bloccato nei primi tre giorni una media di 7,46 milioni di chiamate ogni 24 ore.

